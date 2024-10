Singapore: Il governo offre aiuti per affrontare il costo della vita

03 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha annunciato che il governo fornirà assistenza ai cittadini per affrontare il crescente costo della vita. Durante un discorso tenuto il 2 ottobre, Wong ha sottolineato che, nonostante il calo dell'inflazione, il problema rimane una preoccupazione per la popolazione. Ha assicurato che il governo farà tutto il possibile per supportare i cittadini e ha previsto un graduale miglioramento della situazione economica a partire dal 2024. Wong ha anche affermato che il governo continuerà a monitorare l'economia e ad adottare le misure necessarie. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Singapore, una delle città-stato più sviluppate al mondo, è nota per il suo elevato costo della vita e per le politiche governative volte a garantire il benessere dei suoi cittadini.