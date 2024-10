Singapore: Il governo promuove la fiducia tra le comunità per combattere la radicalizzazione

27 Ottobre 2024_ Il Ministro dello Sviluppo Sociale e della Famiglia di Singapore, Masagos Zulkifli, ha sottolineato l'importanza della fiducia tra i cittadini come scudo contro la radicalizzazione. Durante un evento a Tampines, ha fatto riferimento a un recente caso di un adolescente arrestato per pianificare un attacco contro non musulmani, evidenziando che la radicalizzazione non è limitata a una sola religione o etnia. Masagos ha esortato la comunità a lavorare insieme per affrontare questa minaccia e a non lasciarsi influenzare da ideologie estremiste. La notizia è riportata da Berita Harian. L'evento ha visto la partecipazione di circa 1.000 residenti e rappresentanti di diverse organizzazioni religiose, sottolineando l'impegno di Singapore per la coesione sociale e la pace tra le diverse fedi.