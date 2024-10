Singapore: Il governo punta a raggiungere il 40% di occupazione per le persone con disabilità entro il 2030

28 Ottobre 2024_ Il governo di Singapore sta lavorando per aumentare il tasso di occupazione delle persone con disabilità al 40% entro il 2030. Il Primo Ministro Lawrence Wong ha annunciato che saranno implementate nuove misure per supportare i caregiver e facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro per i laureati delle scuole speciali. Nonostante un incremento dal 28% nel 2019 al 33% nel 2024, Wong ha sottolineato che c'è ancora molto da fare per coinvolgere i datori di lavoro e ampliare le opportunità lavorative. La notizia è stata riportata da Berita Harian. Il governo di Singapore si impegna a costruire una società più inclusiva, riconoscendo le sfide che affrontano i caregiver in un contesto di invecchiamento della popolazione e famiglie più piccole.