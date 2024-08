Singapore: Il governo ribadisce la sua posizione contro le colonie israeliane

07 Agosto 2024_ Singapore ha riaffermato che gli insediamenti israeliani sono illegali secondo il diritto internazionale, esprimendo preoccupazione per l'escalation delle tensioni in Medio Oriente. Il Ministro degli Esteri, Dr. Vivian Balakrishnan, ha sottolineato l'importanza di un cessate il fuoco immediato e dell'accesso umanitario a Gaza, definendo queste misure come priorità fondamentali. Durante una sessione parlamentare, ha anche esortato tutte le parti a rispettare le leggi internazionali e a evitare azioni unilaterali che possano ostacolare il processo di pace. La notizia è riportata da Berita Harian. Singapore continua a sostenere gli sforzi internazionali per una soluzione duratura al conflitto israelo-palestinese, promuovendo un dialogo diretto tra le parti coinvolte.