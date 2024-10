Singapore: Il governo riconsidera la posizione sul nucleare per garantire la sicurezza energetica

22 Ottobre 2024_ Il governo di Singapore, rappresentato dal Primo Ministro Chen Chien-jen, ha annunciato una revisione della sua posizione contro l'energia nucleare, considerandola come una delle opzioni per il futuro energetico del Paese. Durante un forum sull'energia tenutosi all'Università di Taiwan, Chen ha sottolineato l'importanza di completare una valutazione della sicurezza nucleare entro il 2030 e di esplorare nuove tecnologie nucleari. Inoltre, il governo intende mantenere il personale delle centrali nucleari dopo il raggiungimento dell'obiettivo di una Singapore senza nucleare nel 2025, per prepararsi a una possibile futura domanda di energia nucleare. La notizia è stata riportata da 中國時報. Singapore, una nazione insulare del sud-est asiatico, sta affrontando sfide energetiche sia interne che esterne, e il governo si impegna a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.