29 Luglio 2024_ I club comunitari di Singapore stanno lavorando attivamente per migliorare la qualità della vita dei cittadini, anche nelle aree di opposizione politica. Il Ministro Kanan, Lee Hsien Loong, ha sottolineato l'impegno del governo nel garantire che i programmi siano equamente distribuiti in tutto il paese. Questi sforzi mirano a fornire servizi completi e a promuovere un ambiente di vita migliore per tutti. Lee Hsien Loong ha partecipato all'inaugurazione del Kelab Masyarakat Buangkok, un club comunitario situato nel GRC del Partito dei Lavoratori. La notizia è riportata da Berita Harian. I club comunitari a Singapore sono organizzazioni locali che offrono supporto e servizi ai residenti, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale della nazione.