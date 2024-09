Singapore: Il maestro pizzaiolo Roberto Davanzo porta la sua arte a Singapore

24 Settembre 2024_ Il celebre pizzaiolo italiano Roberto Davanzo sarà protagonista di un esclusivo pop-up a Singapore dal 16 al 18 ottobre 2024, presso La Bottega Enoteca, riconosciuta come la migliore pizzeria della città. Davanzo, noto per le sue innovative pizze dolci, è stato premiato come il Miglior Pizzaiolo del Mondo e occupa posizioni di rilievo nelle classifiche internazionali. Durante l'evento, i visitatori potranno gustare un menù di otto portate ispirato alla tradizione culinaria calabrese, con piatti iconici come la sua famosa pizza dolce, il Supersoft. La notizia è stata riportata da timeout.com, evidenziando l'importanza della cucina italiana nel panorama gastronomico di Singapore. I posti per questo evento esclusivo sono limitati, quindi si consiglia di prenotare in anticipo.