Singapore: Il Ministero della Difesa premia progetti innovativi per l'Esercito

24 Luglio 2024_ Il Ministero della Difesa di Singapore ha premiato un progetto innovativo volto a ridurre le esigenze di personale dell'Esercito di Singapore (SAF). Durante la cerimonia per il 55° premio del Ministero della Difesa, sono stati selezionati 34 progetti, di cui 23 provenienti dall'SAF e 11 dal Ministero della Difesa. Questi riconoscimenti evidenziano l'impegno del governo di Singapore nell'innovazione e nell'efficienza delle forze armate. La cerimonia si è svolta ieri, sottolineando l'importanza della modernizzazione delle capacità militari. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Singapore, una nazione insulare del sud-est asiatico, è nota per il suo esercito altamente tecnologico e per le sue politiche di difesa avanzate.