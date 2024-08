Singapore: Il Ministero dell'Interno intensifica il controllo sui casinò prima della revisione della legge

07 Agosto 2024_ Il Ministero dell'Interno di Singapore ha richiesto al Casinò Regulatory Authority di rafforzare le misure di controllo sui casinò prima della revisione della legge prevista per domani. Questa iniziativa mira a prevenire che i casinò diventino luoghi di riciclaggio di denaro e altre attività criminali. Il Ministero ha sottolineato l'importanza di ispezioni e audit più rigorosi per garantire la conformità alle normative vigenti. Inoltre, è stata richiesta una maggiore cooperazione con altre agenzie di enforcement per combattere il crimine organizzato. La notizia è stata riportata da 联合早报. Singapore, nota per la sua rigida regolamentazione del gioco d'azzardo, sta cercando di mantenere un ambiente sicuro e legale per i suoi cittadini e visitatori.