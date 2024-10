Singapore: Il Parlamento discute su bilancio, tasse e riforma costituzionale

20 Ottobre 2024_ Il Parlamento di Singapore si prepara a un acceso dibattito su questioni cruciali come il bilancio nazionale, le riforme fiscali e le modifiche alla Costituzione. I legislatori si confronteranno su come gestire le risorse pubbliche e migliorare il sistema fiscale per rispondere alle esigenze della popolazione. La discussione si preannuncia intensa, con diverse posizioni politiche che emergono su come affrontare le sfide economiche attuali. Questo dibattito rappresenta un momento chiave per il governo di Singapore, che cerca di garantire stabilità e crescita nel contesto globale. La notizia è riportata da 中國時報. Singapore, una delle città-stato più sviluppate al mondo, è nota per la sua economia dinamica e il suo sistema politico stabile.