Singapore: Il Partito d'Azione Popolare lancia un gruppo per la salute mentale

05 Ottobre 2024_ Il Partito d'Azione Popolare di Singapore ha ufficialmente istituito un gruppo dedicato alla salute mentale, nominando otto esperti del settore come consulenti. Il gruppo si propone di sviluppare programmi efficaci e praticabili per migliorare la consapevolezza e il supporto per le persone con problemi di salute mentale. Durante la cerimonia di lancio, il segretario generale assistente del partito ha delineato tre obiettivi principali: aumentare la comprensione pubblica della salute mentale, far sentire le persone non sole e rafforzare la resilienza psicologica. La notizia è stata riportata da 早报星期天. Il gruppo include anche membri del partito e professionisti della salute mentale, con l'intento di coinvolgere la comunità e migliorare l'accesso ai servizi di supporto.