29 Settembre 2024_ Il presidente del gruppo del Partito d'Azione, Chen Shilong, ha annunciato che il Ministero della Manodopera esaminerà la situazione occupazionale degli anziani lavoratori, continuando a promuovere il loro impiego. Nel prossimo anno, il partito organizzerà 200 eventi per mantenere attivi gli anziani, offrendo opportunità di lavoro e supporto attraverso il programma SSIG. Questa iniziativa mira a garantire che gli anziani possano rimanere parte integrante della forza lavoro e della comunità. La notizia è stata riportata da 早报星期天. Il Partito d'Azione è uno dei principali partiti politici di Singapore, noto per il suo impegno nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini, in particolare delle fasce più vulnerabili della popolazione.