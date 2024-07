Singapore: Il piano di cashback del DBS Bank per sostenere i negozi di quartiere

27 Luglio 2024_ Il DBS Bank ha lanciato il "Piano di Rinnovamento del Quartiere", che offre cashback ai consumatori che acquistano nei negozi locali ogni sabato da agosto fino alla fine dell'anno. I primi 75.000 partecipanti possono ricevere un rimborso di 3 dollari per acquisti effettuati in negozi, mercati e bancarelle. Inoltre, i clienti che acquistano uova o riso presso il supermercato Sheng Siong possono ricevere lo stesso rimborso, fino a un massimo di 50.000 persone. Questa iniziativa mira a supportare i commercianti locali e a rispondere alle preoccupazioni dei cittadini riguardo al costo della vita, come riportato da zbSunday. Il Vice Primo Ministro Gan Kim Yong ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra governo e partner privati per creare una società più inclusiva e solidale.