Singapore: Il pizzaiolo italiano Roberto Davanzo presenta un pop-up di pizza gourmet

04 Ottobre 2024_ Roberto ‘Bob' Davanzo, rinomato pizzaiolo calabrese, sarà protagonista di un pop-up a Singapore dal 16 al 18 ottobre, presentando un menù di otto portate che celebra la pizza in tutte le sue forme. Davanzo, recentemente classificato tra i migliori pizzaioli al mondo, porterà a Singapore i sapori autentici della Calabria, utilizzando ingredienti locali e tecniche innovative. La Bottega Enoteca, gestita da Antonio Miscellaneo, ospiterà l'evento, che promette di deliziare i palati con creazioni uniche come la sua famosa Amatricalabra. La notizia è stata riportata da channelnewsasia.com. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per gli amanti della pizza di scoprire l'eccellenza culinaria italiana a Singapore.