Singapore: Il presidente del sindacato sottolinea l'importanza di attrarre giovani lavoratori

15 Luglio 2024_ Il presidente del sindacato dei lavoratori di Singapore, Ong, ha dichiarato che è fondamentale attrarre un numero maggiore di giovani lavoratori. Ong ha sottolineato che l'adesione al sindacato può portare numerosi benefici per i giovani lavoratori. Ha inoltre evidenziato l'importanza di coinvolgere le nuove generazioni per garantire un futuro solido e prospero per il sindacato. La dichiarazione è stata fatta durante un incontro con i membri del sindacato. Lo riporta Tamil Murasu. Ong ha concluso affermando che il sindacato continuerà a lavorare per migliorare le condizioni di lavoro e le opportunità per tutti i lavoratori di Singapore.