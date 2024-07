Singapore: Il presidente in carica affronta un nuovo sfidante

8 Luglio 2024_ Un nuovo sfidante emerge nella politica di Singapore, con il Partito Progressista Democratico (PDP) che presenta un candidato considerato un forte avversario per l'attuale presidente. Il candidato, noto per le sue posizioni moderate e la sua conoscenza della Cina, ha dichiarato di voler difendere la sua integrità contro le accuse di corruzione. La campagna elettorale si preannuncia intensa, con entrambi i candidati che cercano di conquistare il favore degli elettori. La situazione politica a Singapore è in fermento, con l'elettorato che osserva attentamente gli sviluppi. Lo riporta il 中國時報. La competizione elettorale potrebbe portare a significativi cambiamenti nella leadership del paese.