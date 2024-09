Singapore: Il Presidente lancia una nuova iniziativa per sostenere sport e arti per persone con disabilità

04 Settembre 2024_ Il Presidente di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, ha annunciato un rinnovato impegno per sostenere le arti e gli sport, con particolare attenzione alle persone con disabilità, durante il lancio della nuova edizione della President's Challenge. L'iniziativa, che mira a creare opportunità per talenti svantaggiati, prevede un supporto a lungo termine per progetti che dimostrano un impatto significativo. Tra i successi citati, la para-atleta Nur Syahidah Alim, che ha vinto medaglie in competizioni internazionali, rappresenta un esempio di come il sostegno possa trasformare le vite. La notizia è stata riportata da channelnewsasia.com. La President's Challenge collaborerà anche con SportSG per ampliare le opportunità per i futuri talenti, contribuendo a una società più inclusiva e solidale.