Singapore: Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol in visita ufficiale

09 Ottobre 2024_ Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha avviato le celebrazioni ufficiali presso l'Istana di Singapore, in occasione della sua visita di stato di tre giorni. L'evento si è svolto su invito del presidente di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, e rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami bilaterali tra i due Paesi. Durante la visita, sono previsti incontri e discussioni su temi di interesse comune, inclusi commercio e cooperazione regionale. La visita di Yoon segna un passo significativo nelle relazioni tra Corea del Sud e Singapore, come riportato da Berita Harian. L'Istana è la residenza ufficiale del presidente di Singapore e un simbolo della nazione, utilizzata per eventi ufficiali e cerimonie di stato.