27 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Huang, ha evidenziato la necessità di rafforzare i legami con la federazione per affrontare le complesse sfide del contesto internazionale. Huang ha affermato che la federazione rappresenta il futuro di Singapore e che ogni cittadino deve valorizzare questo legame per mantenere l'armonia sociale. Il Primo Ministro ha invitato i cittadini a impegnarsi attivamente nella promozione della coesione sociale e della stabilità. La dichiarazione è stata accolta con favore, sottolineando l'importanza della collaborazione tra i cittadini e le istituzioni. La notizia è riportata da 早报星期天. Singapore, una città-stato nel sud-est asiatico, è nota per la sua diversità culturale e il suo impegno per la stabilità sociale.