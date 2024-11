Singapore: Il Primo Ministro Lawrence Wong in visita ufficiale in Indonesia

5 Novembre 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, è in visita ufficiale a Jakarta, Indonesia, dal 5 al 6 novembre, per incontrare il...

5 Novembre 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, è in visita ufficiale a Jakarta, Indonesia, dal 5 al 6 novembre, per incontrare il Presidente indonesiano Prabowo Subianto. Durante il viaggio, Wong avrà anche colloqui con il Vicepresidente Gibran Rakabuming Raka e altri leader politici indonesiani, confermando l'impegno di Singapore a rafforzare le relazioni bilaterali. Questa sarà la quarta volta che Wong incontra Prabowo quest'anno, evidenziando l'importanza della cooperazione tra i due Paesi in vari settori. La notizia è stata riportata dall'agenzia Berita Harian. Singapore e Indonesia collaborano in ambiti come la difesa, l'economia digitale e la sostenibilità, affrontando insieme sfide complesse con spirito di amicizia e apertura.