Singapore: Il Primo Ministro Wong considera seriamente le raccomandazioni dei giovani

25 Agosto 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Wong, ha dichiarato che le raccomandazioni presentate da quattro gruppi di giovani saranno prese in seria considerazione. Le proposte riguardano temi come la resilienza finanziaria, il benessere digitale e il riciclaggio. Questo impegno sottolinea l'importanza del coinvolgimento giovanile nelle politiche nazionali e nella pianificazione futura. Wong ha evidenziato come le idee innovative dei giovani possano contribuire a un Singapore più sostenibile e prospero. La notizia è stata riportata da straitstimes.com. Singapore, una delle città-stato più sviluppate al mondo, è nota per il suo approccio progressista e inclusivo nelle politiche pubbliche.