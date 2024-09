Singapore: Il Primo Ministro Wong sottolinea il ruolo di Temasek nella crescita economica

24 Settembre 2024_ Durante una cena per il 50° anniversario di Temasek, il Primo Ministro di Singapore, Lawrence Wong, ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra il governo e la società di investimento Temasek. Wong ha affermato che Temasek deve continuare a svolgere un ruolo cruciale nel promuovere un'economia resiliente e competitiva per Singapore. Ha anche sottolineato la necessità di un lavoro congiunto per sviluppare un'economia più inclusiva e sostenibile. Temasek, fondata nel 1974, è un'importante società di investimento statale di Singapore, nota per il suo impegno in progetti innovativi e sostenibili. La notizia è riportata da Berita Harian, evidenziando l'importanza di Temasek nel panorama economico di Singapore.