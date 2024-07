Singapore: Il Primo Ministro Wong sottolinea l'importanza della 'democrazia pragmatica'

23 Luglio 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Wong, ha dichiarato che il concetto di 'democrazia pragmatica' sostenuto da Lee Kuan Yew è fondamentale per il progresso del Paese. Durante il suo discorso, Wong ha sottolineato che la democrazia pragmatica non è solo uno slogan, ma un approccio concreto per raggiungere gli obiettivi di sviluppo nazionale. Ha evidenziato l'impegno del governo nel migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovere lo sviluppo economico e garantire equità e giustizia sociale. Wong ha inoltre affermato che l'educazione e l'innovazione tecnologica sono pilastri cruciali per il futuro del Paese, con il governo pronto a investire maggiormente per formare nuovi talenti. Lo riporta il sito di notizie 联合早报. Questi sforzi mirano a consolidare la posizione di Singapore come leader globale in vari settori.