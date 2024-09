Singapore: Il Progress Singapore Party organizza un evento per raccogliere fondi per la sanità

02 Settembre 2024_ Il Progress Singapore Party (PSP) terrà un evento di raccolta fondi il 7 settembre 2024, con l'obiettivo di affrontare l'aumento dei costi sanitari e promuovere un'assistenza sanitaria equa e di alta qualità. L'evento, intitolato "Paying for Healthcare", si svolgerà al Palms Bistro e vedrà la partecipazione del Professor Paul Tambyah, presidente del Singapore Democratic Party, come relatore principale. I biglietti costano S$200 e i proventi andranno a sostenere gli sforzi del PSP per migliorare le politiche sanitarie. La registrazione è aperta fino al 5 settembre 2024, come riportato da theonlinecitizen.com. Questo evento mira a coinvolgere esperti e cittadini nella discussione su come rendere l'assistenza sanitaria più accessibile e sostenibile per tutti i cittadini di Singapore.