Singapore: Il Segretario Generale S. Eswaran inizia a scontare la sua pena

08 Ottobre 2024_ Il Segretario Generale S. Eswaran ha avviato l'esecuzione della sua pena, assumendosi la piena responsabilità per le sue azioni. In una dichiarazione, ha affermato che le sue azioni sono state conformi alla legge. Eswaran ha sottolineato la sua volontà di affrontare le conseguenze delle sue scelte, evidenziando un atteggiamento di trasparenza. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. S. Eswaran è una figura di spicco nella politica di Singapore, e la sua condanna per ricezione impropria di regali e per ostacolo alla giustizia ha suscitato un ampio dibattito pubblico sulla responsabilità dei leader politici.