Singapore: Il tasso di criminalità giovanile rimane basso secondo il rapporto del MSF

8 Novembre 2024_ Il Ministero dello Sviluppo Sociale e della Famiglia di Singapore (MSF) ha annunciato che il tasso di criminalità giovanile è rimasto basso negli ultimi anni, con una media di 5,2 reati per 1.000 giovani dal 2019 al 2023. Nel 2023, il tasso di criminalità giovanile è stato di 4,9 per 1.000, in aumento rispetto al 4,6 del 2022. I reati più comuni tra i giovani includono furto nei negozi, frodi e reati sessuali, con un incremento significativo nel numero di reati registrati nel 2023. Il rapporto evidenzia anche che il 90% dei giovani che completano i programmi di riabilitazione non commettono reati entro due anni, sottolineando l'importanza della riabilitazione nel sistema di giustizia giovanile. La notizia è riportata da Tamil Murasu. Singapore continua a investire nella riabilitazione dei giovani, riconoscendo che sono in una fase formativa della loro vita e necessitano di guida.