Singapore: Il tiramisù italiano conquista i ristoranti locali

09 Novembre 2024_ Singapore sta vivendo un boom di ristoranti italiani nel 2024, con il tiramisù che emerge come dessert preferito. Questo classico dolce, originario dell'Italia, è reinterpretato in vari modi dai ristoranti locali, che offrono versioni innovative e tradizionali. Il Da Paolo Group, un'importante catena italiana a Singapore, propone diverse varianti, tra cui tiramisù al matcha e al frutta, mentre il ristorante Casa Vostra serve una versione tradizionale senza alcol, seguendo la ricetta originale di Treviso. La notizia è riportata da straitstimes.com. L'attenzione crescente verso la cucina italiana a Singapore dimostra l'apprezzamento per la cultura gastronomica italiana e la sua influenza nel panorama culinario locale.