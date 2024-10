Singapore: Impegno per il sostegno alla Palestina in risposta al conflitto in Medio Oriente

05 Ottobre 2024_ Singapore ha ribadito il suo impegno nel sostenere il popolo palestinese, con le istituzioni locali pronte ad affrontare le conseguenze del conflitto in Medio Oriente. Il Ministro per gli Affari della Comunità Islamica, Masagos Zulkifli, ha annunciato che la comunità malese/islamica di Singapore ha già donato oltre 1,7 milioni di dollari di Singapore, inclusi più di 10 milioni in pacchetti di aiuti tecnici. Inoltre, Singapore ha sostenuto il Piano di Ricostruzione delle Isole Palestinesi, che si estende fino al 2024, sottolineando l'importanza di empatia e compassione in questa crisi. La notizia è riportata da Berita Harian. Singapore, una nazione multietnica e multiculturale, ha una significativa comunità malese/islamica che gioca un ruolo attivo nelle questioni sociali e umanitarie.