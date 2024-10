Singapore: Importanza della vigilanza comunitaria contro il terrorismo giovanile

21 Ottobre 2024_ Il Ministro degli Interni di Singapore, K Shanmugam, ha sottolineato la necessità di una maggiore vigilanza da parte della comunità per prevenire il coinvolgimento dei giovani nel terrorismo. Durante un incontro, ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra cittadini e autorità per affrontare questa problematica. Shanmugam ha esortato la società a rimanere attenta e a svolgere un ruolo attivo nel supportare i giovani, evitando che possano essere attratti da ideologie estremiste. La dichiarazione del ministro arriva in un contesto di crescente preoccupazione per la radicalizzazione giovanile. La notizia è stata riportata da Berita Harian, un'importante fonte di informazione a Singapore. Il governo di Singapore continua a lavorare per garantire la sicurezza e la coesione sociale nel paese.