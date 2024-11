Singapore: Inaugurata la mostra 'Mosaic of Marks, Words, Material' di Reggio Children dall'Italia

08 Novembre 2024_ Singapore ospiterà la prima edizione della mostra e conferenza 'Mosaic of Marks, Words, Material', organizzata da REACH e Reggio Children, in programma dal 22 al 23 novembre 2024. Questo evento segna l'inizio di un tour internazionale che porterà la mostra in diverse città cinesi e in Australia nel 2025. L'inaugurazione avverrà il 21 novembre alla presenza dell'Ambasciatore italiano a Singapore, Dante Brandi, che sottolineerà l'importanza del metodo educativo di Reggio Emilia, sviluppato in Italia, per la crescita e lo sviluppo dei bambini. La notizia è riportata da asiaone.com. L'evento rappresenta un'opportunità unica per rafforzare i legami tra Italia e Singapore, promuovendo l'innovazione educativa e la creatività nei giovani.