Singapore: Inaugurata la prima trattoria siciliana-napoletana

6 Luglio 2024_ Apre a Singapore Fortuna, la prima trattoria siciliana-napoletana della città, situata in Craig Road. Fondata da un trio italiano composto dal maestro pizzaiolo Giorgio Sorce, dallo chef stellato Michelin Omar Tutino e dall'operatore F&B Egon Marzaioli, il locale offre autentica cucina siciliana e napoletana. Il menu include specialità come la pizza Napoletana, la lasagna '1000' Layers e il tiramisù Fortunamisu, tutte preparate con ingredienti italiani di alta qualità. La trattoria, che segue il design contemporaneo del primo locale aperto a Sydney, promette un'esperienza culinaria accogliente e rilassata. Lo riporta il sito www.sgfoodonfoot.com. Fortuna si trova vicino alle stazioni MRT di Tanjong Pagar e Maxwell, rendendola facilmente accessibile per i residenti e i turisti.