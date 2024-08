Singapore: Incidente all'aeroporto Changi con un'escavatrice fuori controllo

07 Agosto 2024_ Un'escavatrice ha causato un incidente all'aeroporto Changi di Singapore, creando panico tra i passeggeri. L'episodio ha avuto luogo nella zona di carico, dove l'escavatrice è sfuggita al controllo, generando confusione e preoccupazione. Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma l'evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza operativa dell'aeroporto. Le autorità stanno indagando sull'accaduto per prevenire futuri incidenti simili. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Singapore, nota per il suo aeroporto all'avanguardia, continua a lavorare per garantire la sicurezza e l'efficienza delle sue operazioni aeree.