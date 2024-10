Singapore: Incidenti nei cantieri portano a un aumento delle misure di sicurezza

13 Ottobre 2024_ Due incidenti nei cantieri di Singapore hanno causato un morto e un ferito, spingendo il Ministero della Manodopera a intensificare le ispezioni per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. A partire da domani, le autorità attueranno misure più severe per prevenire ulteriori incidenti e migliorare le condizioni di lavoro nei cantieri. Questa iniziativa mira a proteggere i lavoratori e a ridurre il numero di incidenti sul lavoro, che rappresentano una preoccupazione crescente nel settore edile. La notizia è stata riportata da 早报星期天. Singapore, nota per il suo sviluppo urbano e la sua industria edile fiorente, sta affrontando sfide legate alla sicurezza sul lavoro, rendendo necessarie queste nuove misure.