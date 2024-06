Singapore: Incontro tra il Presidente Tharman e i leader italiani

26 Giugno 2024_ Il Presidente di Singapore, Tharman Shanmugaratnam, ha incontrato il Presidente italiano Sergio Mattarella e il Primo Ministro Giorgia Meloni durante una visita ufficiale in Italia il 24 giugno. L'incontro ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale in settori come l'educazione e l'innovazione. Successivamente, Tharman si è recato in Estonia, dove ha discusso di ulteriori collaborazioni con il Presidente estone Alar Karis. La visita ha evidenziato l'impegno di Singapore nel rafforzare le relazioni globali e promuovere il bene pubblico. Lo riporta beritaharian.sg. Tharman tornerà a Singapore il 27 giugno, dopo aver completato la sua visita ufficiale in Estonia.