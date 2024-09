Singapore: India e Singapore pronte a rafforzare i legami bilaterali

03 Settembre 2024_ Il Ministro degli Affari Esteri indiano S. Jaishankar ha sottolineato l'importanza di elevare le relazioni bilaterali tra India e Singapore in vista della visita del Primo Ministro indiano Narendra Modi, prevista dal 4 al 5 settembre. Jaishankar ha evidenziato i progressi significativi dell'India e ha invitato Singapore a cogliere le opportunità offerte da questo nuovo contesto. La visita di Modi segna il suo primo viaggio a Singapore dal 2018 e si inserisce in un quadro di cooperazione economica e difensiva consolidata tra i due Paesi. Singapore è il principale investitore straniero in India e le due nazioni collaborano attivamente in vari settori, tra cui la tecnologia e l'energia verde, come riportato da theonlinecitizen.com. La visita di Modi è attesa come un momento cruciale per rafforzare ulteriormente questa storica partnership.