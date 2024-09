Singapore: Iniziative per aumentare l'occupazione delle persone con disabilità

16 Settembre 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato tre iniziative per aumentare l'occupazione delle persone con disabilità (PwD) entro il 2030,...

16 Settembre 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato tre iniziative per aumentare l'occupazione delle persone con disabilità (PwD) entro il 2030, puntando a far crescere il tasso di occupazione dal 32,7% attuale al 40%. Le misure includono lo sviluppo di datori di lavoro inclusivi, l'espansione delle opportunità lavorative e il potenziamento delle competenze dei formatori di lavoro. Durante il Festival di Apprendimento dell'Enabling Academy 2024, il Segretario Parlamentare Eric Chua ha presentato queste proposte, evidenziando l'importanza di integrare le PwD nel mercato del lavoro. La fonte di queste informazioni è Berita Harian. Il governo prevede di inserire 200 PwD in lavori temporanei ogni anno fino al 2026, con l'obiettivo di aiutare il 70% di loro a trovare un'occupazione formale entro sei mesi.