Singapore: Inizio dei lavori per il Terminal 5 dell'aeroporto di Changi nel 2025

07 Settembre 2024_ Il Primo Ministro di Singapore, Wong, ha annunciato che la costruzione del Terminal 5 dell'aeroporto di Changi inizierà nella prima metà del 2025. Questo nuovo terminal è parte di un piano più ampio per espandere le connessioni aeree della città, con l'obiettivo di superare le 200 rotte entro la metà degli anni '30. Inoltre, è previsto l'apertura di un nuovo laboratorio di innovazione per trasformare le operazioni aeroportuali a livello globale, con partner come Airbus e Boeing. La notizia è stata riportata da straitstimes.com. Singapore, nota per il suo aeroporto di Changi, è un importante hub aereo in Asia, famoso per la sua efficienza e i servizi di alta qualità.