Singapore: Inizio delle operazioni per il porto di Zhongyuan Hai Lu Yi a novembre

21 Ottobre 2024_ Il porto di Zhongyuan Hai Lu Yi a Singapore è previsto per l'inizio delle operazioni a novembre 2024, segnando un'importante tappa per il settore marittimo della nazione. Questa nuova infrastruttura portuale è progettata per migliorare l'efficienza logistica e sostenere il crescente volume di traffico marittimo nella regione. Il porto rappresenta un investimento significativo per Singapore, che continua a rafforzare la sua posizione come hub marittimo globale. La notizia è stata riportata da 工商時報. Il porto di Zhongyuan Hai Lu Yi è parte di un progetto più ampio volto a modernizzare le strutture portuali di Singapore, contribuendo così alla crescita economica del Paese.