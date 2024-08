Singapore: Introduzione della tassa sul commercio delle emissioni di carbonio

22 Agosto 2024_ Il Ministero delle Finanze di Singapore ha annunciato che il commercio delle emissioni di carbonio sarà soggetto a una tassa del 5% sulle vendite. I venditori non dovranno pagare la tassa sui costi di transazione versati al Ministero dell'Ambiente. Questa misura è stata introdotta per allinearsi alle normative fiscali internazionali e per promuovere lo sviluppo del mercato delle emissioni di carbonio nel paese. Il Ministero dell'Ambiente collaborerà con il Ministero delle Finanze per garantire un'implementazione efficace della nuova tassa, monitorando costantemente le dinamiche di mercato. La notizia è stata riportata da 工商時報. Questa iniziativa mira a migliorare la trasparenza del mercato delle emissioni e a sostenere gli sforzi di Singapore nella lotta contro il cambiamento climatico.