Singapore: Investimenti da 3 miliardi di dollari per il potenziamento dell'aeroporto di Changi

07 Novembre 2024_ Il Changi Airport Group (CAG) di Singapore investirà 3 miliardi di dollari di Singapore nei prossimi sei anni per migliorare i terminal 1-4 dell'aeroporto di Changi. Gli investimenti mirano a potenziare i servizi di gestione bagagli, check-in e collegamenti tra i terminal, oltre a sostituire sistemi obsoleti. A partire dal 2025, le tariffe aeroportuali aumenteranno progressivamente per finanziare questi miglioramenti e affrontare i costi operativi crescenti. La Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) collaborerà con CAG per monitorare le performance dell'hub aereo. La fonte di questa notizia è Tamil Murasu. Changi Airport è un importante hub aereo per la regione Asia-Pacifico, noto per la sua efficienza e per l'ampia rete di collegamenti internazionali.