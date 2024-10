Singapore: Investimenti per lo sviluppo di supercomputer di nuova generazione

25 Ottobre 2024_ Singapore investirà 270 milioni di dollari per sviluppare tecnologie di supercalcolo di nuova generazione, potenziando le capacità di calcolo ad alte prestazioni e formando professionisti nel settore. Il Vice Primo Ministro Wong Rui Yi ha annunciato che il National Research Foundation supporterà il National Supercomputing Centre (NSCC) nella ricerca e sviluppo di supercomputer per soddisfare la crescente domanda locale. Il NSCC ha presentato due nuovi supercomputer, ASPIRE 2A e ASPIRE 2A+, che offrono potenze di calcolo equivalenti a 100.000 e 200.000 laptop commerciali, rispettivamente. Questi investimenti mirano a migliorare la vita dei cittadini e a supportare innovazioni in settori chiave come l'intelligenza artificiale e la scienza dei dati, come riportato da 联合早报. Il NSCC collaborerà anche con università e aziende locali per formare talenti e supportare le piccole e medie imprese nell'uso dei supercomputer per migliorare la competitività.