Singapore: Investimento di 900 milioni di dollari per il potenziamento dei trasporti pubblici

31 Luglio 2024_ Il governo di Singapore ha annunciato un investimento di 900 milioni di dollari per migliorare il sistema di trasporti pubblici del Paese. I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di nuovi autobus e treni, oltre alla costruzione di nuove strade. Questo intervento mira a potenziare i servizi di trasporto pubblico, rendendoli più efficienti e accessibili per i cittadini. L'annuncio è stato fatto dal Ministero dei Trasporti di Singapore, che prevede un significativo miglioramento della qualità dei servizi. La notizia è stata riportata da Tamil Murasu. Singapore, una delle città-stato più sviluppate al mondo, è nota per il suo sistema di trasporti pubblici altamente efficiente e ben organizzato.