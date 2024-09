Singapore: Iswaran si dichiara colpevole di corruzione e rischia sei mesi di carcere

24 Settembre 2024_ S. Iswaran, ex Ministro dei Trasporti di Singapore, ha ammesso la sua colpevolezza in cinque capi d'accusa legati alla ricezione...

24 Settembre 2024_ S. Iswaran, ex Ministro dei Trasporti di Singapore, ha ammesso la sua colpevolezza in cinque capi d'accusa legati alla ricezione di regali da parte di individui con cui aveva rapporti ufficiali. Il pubblico ministero ha richiesto una pena detentiva compresa tra sei e sette mesi, con la sentenza prevista per il 3 ottobre. Iswaran ha restituito circa $380,000 e ha ammesso di aver ostacolato la giustizia riguardo a un biglietto aereo di lusso pagato da un imprenditore. La notizia è stata riportata da Berita Harian, evidenziando che Iswaran è il primo funzionario a essere accusato sotto una specifica legge anti-corruzione dal 1965, anno dell'indipendenza di Singapore.