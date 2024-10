Singapore: Italia presenta il suo talento FinTech al Villaggio Italia

28 Ottobre 2024_ Singapore ha ospitato il Global Startup Program Demo Day, un evento che ha messo in luce il talento FinTech italiano presso il...

28 Ottobre 2024_ Singapore ha ospitato il Global Startup Program Demo Day, un evento che ha messo in luce il talento FinTech italiano presso il Villaggio Italia, parte della World Itinerant Multi-Annual Exhibition. L'evento, tenutosi al Marina Bay Cruise Centre, ha visto la partecipazione di sei startup italiane che hanno presentato soluzioni innovative nel settore dei pagamenti e degli asset digitali. Questo incontro ha rappresentato un passo significativo per rafforzare i legami tra Italia e Singapore, con l'obiettivo di creare un polo FinTech di rilevanza globale. La notizia è stata riportata da digitalcfoasia.com. L'iniziativa, sostenuta dall'Agenzia Italiana per il Commercio Estero, evidenzia l'importanza della collaborazione tra i due Paesi nel settore dell'innovazione e della tecnologia.