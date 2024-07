Singapore: Jurong Airport riaprirà a settembre

22 Luglio 2024_ L'aeroporto di Jurong a Singapore riaprirà a settembre 2024, dopo un periodo di chiusura. La riapertura è attesa con grande interesse, poiché l'aeroporto è un importante hub per il trasporto aereo nella regione. Le autorità locali hanno lavorato intensamente per garantire che tutte le infrastrutture siano pronte per accogliere i passeggeri. La riapertura dell'aeroporto di Jurong è vista come un segnale positivo per la ripresa economica post-pandemia. Lo riporta il sito di notizie Tamil Murasu. L'aeroporto di Jurong è situato nella parte occidentale di Singapore e serve principalmente voli regionali.