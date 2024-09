Singapore: La Banca Centrale valuta nuove misure per il mercato immobiliare

15 Settembre 2024_ La Banca Centrale di Singapore ha annunciato che il suo incontro del terzo trimestre si terrà questa settimana, con particolare attenzione alle possibili modifiche alle misure di controllo del mercato immobiliare. L'ente ha dichiarato che continuerà a monitorare l'andamento del mercato e ad apportare le necessarie regolazioni per garantire la stabilità finanziaria. Gli esperti di mercato prevedono che la Banca Centrale possa introdurre ulteriori restrizioni per affrontare il fenomeno del surriscaldamento del mercato immobiliare. La notizia è stata riportata da 工商時報. Le misure di controllo del mercato immobiliare sono state implementate per evitare bolle speculative e garantire l'accessibilità abitativa nella città-stato.