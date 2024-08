Singapore: La calciatrice Kyra Taylor affronta la gioia e il dolore dopo il debutto con la nazionale

24 Agosto 2024_ Kyra Taylor, giovane calciatrice di Singapore, ha vissuto un'esperienza emotiva intensa durante il suo debutto con la nazionale femminile, le Lionesses, il 16 luglio, segnando un gol in una vittoria per 9-0 contro Macao. Pochi istanti prima della partita, la ragazza di 18 anni ha appreso che suo nonno era in coma a causa di un aneurisma cerebrale, ma la madre ha deciso di non rivelarglielo per non distrarla. Due giorni dopo la partita, il nonno è deceduto, lasciando Kyra in uno stato di shock. La giovane calciatrice, che si prepara a trasferirsi in Scozia per studiare psicologia, ha condiviso la sua storia con TODAY, evidenziando l'importanza del supporto familiare e la sua passione per il calcio. La Lionesses, la squadra nazionale femminile di Singapore, sta guadagnando sempre più riconoscimento e supporto nel panorama sportivo.