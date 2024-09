Singapore: La cucina italiana conquista la Lion City con Denis Lucchi

17 Settembre 2024_ La scena gastronomica italiana a Singapore sta vivendo una rinascita grazie all'arrivo di nuovi ristoranti e marchi dall'Italia, tra cui il ristorante Buona Terra, guidato dallo chef Denis Lucchi. Lucchi, originario della Lombardia, utilizza la pasta come un ponte tra la sua eredità italiana e i commensali di Singapore, offrendo piatti che celebrano la tradizione culinaria italiana. Il suo nuovo locale, Locanda, si propone come un'accogliente trattoria che offre comfort food italiano in un'atmosfera informale. La notizia della crescente popolarità della cucina italiana a Singapore è riportata da guide.michelin.com, evidenziando l'importanza della pasta come simbolo culturale per gli italiani all'estero. L'influenza della cucina italiana continua a espandersi, creando un legame tra Singapore e le tradizioni culinarie italiane.