Singapore: La Marina di Singapore celebra la cerimonia di posa della chiglia per una nuova fregata

05 Novembre 2024_ La Marina di Singapore ha recentemente tenuto una cerimonia per la posa della chiglia di una nuova fregata leggera, progettata per migliorare le capacità di difesa aerea della flotta. Questo nuovo tipo di nave è destinato a sostituire gradualmente le unità più vecchie, garantendo una maggiore efficienza e modernità nelle operazioni navali. La fregata rappresenta un passo significativo per il potenziamento della sicurezza marittima della nazione, in un contesto geopolitico in evoluzione. La cerimonia ha sottolineato l'impegno di Singapore nel mantenere una marina all'avanguardia, pronta a rispondere alle sfide future. Lo riporta 中國時報. La Marina di Singapore è una delle forze navali più avanzate della regione, con un focus sulla modernizzazione e sull'innovazione tecnologica.