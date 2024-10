Singapore: La Marzocco e Porsche lanciano una macchina da caffè esclusiva

23 Ottobre 2024_ La Marzocco, rinomato produttore italiano di macchine da caffè, ha collaborato con Porsche per lanciare una macchina da espresso in...

23 Ottobre 2024_ La Marzocco, rinomato produttore italiano di macchine da caffè, ha collaborato con Porsche per lanciare una macchina da espresso in edizione limitata, la Linea Micra, il cui prezzo parte da $9,040. Questa macchina, realizzata a mano a Firenze, si ispira al leggendario modello 911 Carrera RSR, vincitore della Targa Florio in Sicilia nel 1973, e presenta dettagli di design che richiamano il mondo automobilistico. Disponibile in sole 911 unità, la Linea Micra è ora in vendita presso il Porsche Studio di Singapore e altri centri Porsche. La notizia è stata riportata da asiaone.com, evidenziando l'unione tra l'eccellenza italiana nel caffè e il design automobilistico tedesco. La macchina è accompagnata da accessori coordinati, rendendola un oggetto di desiderio per gli appassionati di caffè e motori.